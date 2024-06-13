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СМИ написали, что фигурант утечки из НАБУ "выехал из Украины". Сам Голик говорит: "вернусь в понедельник"

Валентина Романенко, Роман РоманюкЧетверг, 13 июня 2024, 12:44
СМИ написали, что фигурант утечки из НАБУ выехал из Украины. Сам Голик говорит: вернусь в понедельник
Юрий Голик. фото из его Facebook

Фигурант антикоррупционного расследования относительно "большого строительства" бизнесмен Юрий Голик 2 июня пересек границу на выезд из Украины, но планирует вернуться в ближайшее время.

Источник: Голик в комментарии УП, собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: ZN.UA со ссылкой на источники сообщило 13 июня, что Голик "выехал из Украины" и находится в Австрии. Издание связало это с делом об утечке из НАБУ, в котором основанием для обысков у детектива стало разглашение данных досудебного расследования в интересах в частности Голика.

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УП связалась с бизнесменом, который подтвердил, что сейчас находится за границей, выехал на законных основаниях и планирует вернуться 17 июня.

Прямая речь Голика: "Как и все разы ранее, я выехал по системе "Шлях". Вернусь в понедельник.

Информацию относительно этого выезда, как и по всем предыдущим, можно посмотреть в декларациях - там указано куда ездил и за чем. Уверен, что в СМИ, которые ссылаются на "источники в ...", найдутся и "источники в таможенной службе"".

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Детали: По данным источников УП, Голик периодически пересекает украинскую границу по системе "Шлях". В эту систему его вносила Днепропетровская областная военная администрация по инициативе благотворительной организации Благотворительный фонд "Песни, рожденные в АТО".

Последнее разрешение на выезд Голик получил 11 апреля 2024 года, эта заявка действительна до 16.10.24.

По данным УП, последний раз украинскую границу бизнесмен пересек на выезд из Украины 2 июня в контрольно-пропускном пункте "Краковец".

Еще один источник УП отметил, что в отношении Голика следствием не было установлено ограничений на выезд из Украины, которые бы запрещали ему покидать пределы государства и действовали на границе.

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