Аргентина стала членом групи "Рамштайн"

Під час Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" 13 червня представили нового члена – Аргентину.

Джерело: міністр оборони США Ллойд Остін на початку 23 засідання "Рамштайну"

Пряма мова Остіна: "Отже, попереду в нас багато роботи. І, на щастя, підтримка України у світі зростає, а не слабшає.

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Я радий вітати Аргентину як нового члена. Міністре Петрі, радий, що ви з нами".

Нагадаємо: У роботі групи беруть участь понад 50 країн - усі країни блоку НАТО, більшість держав ЄС і союзники з Африки та Азії, а також Південної Америки.