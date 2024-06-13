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Аргентина стала членом группы "Рамштайн"

Роман ПетренкоЧетверг, 13 июня 2024, 12:56
Аргентина стала членом группы Рамштайн
остин, фото: getty images

Во время Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" 13 июня представили нового члена - Аргентину.

Источник: министр обороны США Ллойд Остин в начале 23 заседания "Рамштайн"

Прямая речь Остина: "Итак, впереди у нас много работы. И, к счастью, поддержка Украины в мире растет, а не ослабевает.

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Я рад приветствовать Аргентину как нового члена. Министр Петри, рад, что вы с нами".

Напомним: В работе группы принимают участие более 50 стран - все страны блока НАТО, большинство государств ЕС и союзники из Африки и Азии, а также из Южной Америки.

Темы: РамштайнАргентина помощь Украине
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