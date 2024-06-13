Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

У п'ятницю в більшості регіонів України пройдуть дощі, на південному сході до +30°

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 червня 2024, 13:29
У п'ятницю в більшості регіонів України пройдуть дощі, на південному сході до +30°
фото Unsplash

У п'ятницю в більшості областей України пройдуть дощі, можливі грози, вдень 18-23°, на південному сході до 30° спеки.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 14 червня вночі в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, удень в Україні, крім східних і Запорізької областей, прогнозуються короткочасні дощі, подекуди грози.

Реклама:

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура в західних, північних та Вінницькій областях уночі 10-15°, вдень 18-23°; на решті території вночі 14-19°, вдень 22-27°, у південно-східній частині до 30°.

У Києві в п'ятницю - вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.

ВІДЕО ДНЯ

15 червня у південних, східних і більшості центральних областей дощі з грозами, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, у північних областях невеликий дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер переважно північний, у західних областях із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на півдні та сході до 20°; вдень 19-24°, у південних і східних областях 22-27°.

У столиці в суботу очікується невеликий дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.

Нагадаємо: 12 червня в Києві були залпові зливи. За даними столичної влади, менш ніж за добу випало понад половину місячної норми опадів.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"

Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

фотоУ Києві "втомився" ще один міст

фотоРосійські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Україна та ЄС погодили безпекову угоду, в ОП анонсували підписання

Усі новини...
погода
Влада Києва каже, що столиця не бачила такої зливи 30 років
Злива в Києві триватиме до кінця доби: опадів – утричі більше за норму
В Україні, крім сходу й півдня, знизиться температура повітря
Останні новини
00:48
оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"
00:40
Майбутнє в стилі Ілона Маска та анімація, що може викликати тривожність. Інтерв'ю режисера Жеремі Періна
00:26
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині – ЗМІ
00:11
Створює затишок практично з нічого: як дівчина з Криму допомагає облаштувати старі будинки на Чернігівщині
00:04
Євро-2024 Шотландія та Швейцарія зіграли внічию в 2 турі Євро-2024
23:49
Новини економіки 19 червня: обвал пішоходного мосту в Києві, нові санкції ЄС проти РФ
23:34
Генштаб: Ворог значно активізував зусилля на Краматорському напрямку
23:15
Гендиректор МАГАТЕ назвав своєчасними наміри побудувати нові блоки на Хмельницькій АЕС
23:01
Росіяни обстріляли Торецьк, Розкішне та Залізне на Донеччині – один загиблий та двоє поранених
22:37
"Укренерго" зменшило термін відключень світла у четвер
Усі новини...
Реклама:
Реклама: