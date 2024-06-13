В пятницу в большинстве регионов Украины пройдут дожди, на юго-востоке до +30°

В пятницу в большинстве областей Украины пройдут дожди, возможны грозы, днем 18-23°, на юго-востоке до 30° жары.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 14 июня ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, днем в Украине, кроме восточных и Запорожской областей, прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы.

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Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью 10-15°, днем 18-23°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 22-27°, в юго-восточной части до 30°.

В Киеве в пятницу - ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 21-23°.

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15 июня в южных, восточных и большинстве центральных областей дожди с грозами, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в северных областях небольшой дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северный, в западных областях с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на юге и востоке до 20°; днем 19-24°, в южных и восточных областях 22-27°.

В столице в субботу ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 21-23°.

Напомним: 12 июня в Киеве были залповые ливни. По данным столичных властей, менее чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков.