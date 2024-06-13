У Міноборони Німеччини заявили, що віддають Україні 25% своїх систем Patriot, більше – не можуть

Німеччина передає Україні, з урахуванням третьої системи ППО Patriot, яка буде доставлена незабаром, чверть власного запасу цих озброєнь.

Джерело: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед початком зустрічі міністрів країн НАТО в Брюсселі, "Укрінформ", "Європейська правда"

Деталі: Міністр зауважив, що Німеччина передає Україні ще одну систему Patriot і таким чином забезпечує для України загалом 3 системи.

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"Це чверть наших власних запасів таких систем, вже не має можливості передати ще. Інші, напевно, можуть віддати по одній", – сказав Пісторіус.

Він нагадав, що Німеччина запустила ініціативу з посилення ППО України, яка вже має певні успіхи, але є куди рухатися.

За словами Пісторіуса, Німеччина також забезпечує навчання управлінню Patriot і передає ракети до них, зокрема днями було передано 32 такі ракети, ще 68 будуть доставлені ближчими днями та тижнями.

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Ці ракети вдалося придбати в рамках спільних зусиль Німеччини, Данії, Норвегії та Нідерландів, додав він.

Він також підтвердив, що партнери продовжують вивчати всі можливості для збільшення виробництва Patriot, ведуть перемовини з виробниками в США тощо, але проблема в тому, що для виробництва та постачання потрібен час.

У Пентагоні раніше повідомили, що на 23-му засіданні формату "Рамштайн" у четвер в Брюсселі обговорять потребу України в посиленні її протиповітряної оборони, зокрема – у необхідності поставки ЗРК Patriot.

Напередодні ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден схвалив передачу ще однієї ракетної системи Patriot Україні, але офіційних підтверджень цих даних не надходило.