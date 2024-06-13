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В Минобороны Германии заявили, что отдают Украине 25% своих систем Patriot, больше – не могут

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоЧетверг, 13 июня 2024, 13:26
В Минобороны Германии заявили, что отдают Украине 25% своих систем Patriot, больше – не могут
МИНИСТР ОБОРОНЫ ГЕРМАНИИ БОРИС ПИСТОРИУС. ФОТО: GETTY IMAGES

Германия передает Украине, с учетом третьей системы ПВО Patriot, которая будет доставлена вскоре, четверть собственного запаса этих вооружений.

Источник: министр обороны Германии Борис Писториус перед началом встречи министров стран НАТО в Брюсселе, "Укринформ", "Европейская правда"

Детали: Министр отметил, что Германия передает Украине еще одну систему Patriot и таким образом обеспечивает для Украины в целом три системы.

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"Это четверть наших собственных запасов таких систем, уже нет возможности передать еще. Другие, наверное, могут отдать по одной", – сказал Писториус.

Он напомнил, что Германия запустила инициативу по усилению ПВО Украины, которая уже имеет определенные успехи, но есть куда двигаться.

По словам Писториуса, Германия также обеспечивает обучение управлению Patriot и передает ракеты к ним, в частности на днях было передано 32 такие ракеты, еще 68 будут доставлены в ближайшие дни и недели.

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Эти ракеты удалось приобрести в рамках совместных усилий Германии, Дании, Норвегии и Нидерландов, добавил он.

Он также подтвердил, что партнеры продолжают изучать все возможности для увеличения производства Patriot, ведут переговоры с производителями в США и т.д., но проблема в том, что для производства и поставки требуется время.

В Пентагоне ранее сообщили, что на 23-м заседании формата "Рамштайн" в четверг в Брюсселе обсудят потребность Украины в усилении ее противовоздушной обороны, в частности – в необходимости поставки ЗРК Patriot.

Накануне СМИ сообщили, что президент США Джо Байден одобрил передачу еще одной ракетной системы Patriot Украине, но официальных подтверждений этих данных не поступало.

Темы: ГерманияПВОУкраинавойна
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