У Дніпрі лунали вибухи, сили ППО збили розвідувальний дрон над областю

Удень 13 червня під час тривоги сили ППО збили російський розвідувальний безпілотник, імовірно "Орлан-10", в небі над Дніпропетровською областю.

Джерело: Повітряне командування "Схід", кореспонденти "Суспільного", Повітряні сили

Дослівно ПК "Схід": "Близько 13:00 год 13 червня 2024 року підрозділом Повітряне командування "Схід" у Дніпропетровської області збили 1 БпЛА розвідник противника імовірно "Орлан-10"".

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Деталі: Про звуки вибухів у Дніпрі близько 12.43 і 12.54 повідомляли кореспонденти "Суспільного". У той час у місті та області була оголошена повітряна тривога через загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.





