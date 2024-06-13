В Днепре раздавались взрывы, силы ПВО сбили разведывательный дрон над областью

Днем 13 июня во время тревоги силы ПВО сбили российский разведывательный беспилотник, предположительно "Орлан-10", в небе над Днепропетровской областью.

Источник: Воздушное командование "Восток", корреспонденты "Суспільного", Воздушные силы

Дословно ПК "Восток": "Около 13:00 ч 13 июня 2024 года подразделением Воздушное командование „Восток" в Днепропетровской области сбили 1 БпЛА разведчик противника предположительно „Орлан-10"".

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Детали: О звуках взрывов в Днепре около 12.43 и 12.54 сообщали корреспонденты "Суспільного". В то время в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока.