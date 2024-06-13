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Польща не дала згоду на передачу Україні системи Patriot, розміщеної на її території

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоЧетвер, 13 червня 2024, 14:13
Польща не дала згоду на передачу Україні системи Patriot, розміщеної на її території
фото: WarNewsPL

Польща не погоджується з тим, аби передавати Україні американську систему Patriot, яка розміщена на її території.

Джерело: заступник голови Міноборони Польщі Цезарій Томчик у Twitter, "Європейська правда"

Деталі: Напередодні видання The New York Times повідомило, що США нібито думають відправити в Україну дислоковану в Польщі американську систему Patriot.

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Зараз у Польщі дислокується батарея американських Patriot, яка, серед іншого, захищає логістичний хаб у Жешуві. Через нього в Україну надходить значна частина військової допомоги. Видання NYT не уточнило, чи йдеться про передачу всієї батареї – восьми пускових установок з радарами та іншим обладнанням – чи лише про окремі її елементи.

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик оголосив у четвер на платформі X (Twitter), що американську батарею буде замінено на батарею з іншої частини світу. 

"Польща не дала згоди на передачу польської батареї. Польські патріоти захищають польське небо, і це не зміниться", – написав Томчик.

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Зі свого боку глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сівера заявив, що американські установки Patriot, дислоковані в Польщі, не повинні бути передані Україні. 

Він зазначив, що попросив поговорити про це зі своїм колегою в США Джейком Салліваном, тому що інформація, поширена у ЗМІ, "викликає занепокоєння". 

"Ми країна, через яку проходить більшість військової допомоги, де за останні два роки тричі порушували повітряний простір крилатими ракетами, що коштувало життя двох громадян, країна, яка має не лише ключове значення для постачання України, а й для всієї системи стримування та підготовки можливої ​​оборони на східному фланзі", – зазначив він Radio Zet.

Президент Польщі Анджей Дуда раніше пояснював, що його країна не має можливості для передачі Україні системи Patriot, оскільки сама лише починає отримувати замовлені комплекси.

Польський прем'єр Дональд Туск казав, що Польща не має резервів для передачі Україні комплексу Patriot, але пообіцяв допомогти іншими засобами для посилення протиповітряної оборони.

Теми: ПольщаPatriotППОдопомога Україні
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