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Польша не дала согласие на передачу Украине системы Patriot, размещенной на ее территории

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоЧетверг, 13 июня 2024, 14:13
Польша не дала согласие на передачу Украине системы Patriot, размещенной на ее территории
фото: WarNewsPL

Польша не соглашается с тем, чтобы передавать Украине американскую систему Patriot, которая размещена на ее территории.

Источник: заместитель главы Минобороны Польши Цезарий Томчик в Twitter, "Европейская правда"

Детали: Накануне издание The New York Times сообщило, что США якобы думают отправить в Украину дислоцированную в Польше американскую систему Patriot.

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Сейчас в Польше дислоцируется батарея американских Patriot, которая, среди прочего, защищает логистический хаб в Жешуве. Через него в Украину поступает значительная часть военной помощи. Издание NYT не уточнило, идет ли речь о передаче всей батареи – восьми пусковых установок с радарами и другим оборудованием – или только об отдельных ее элементах.

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик объявил в четверг на платформе X (Twitter), что американская батарея будет заменена на батарею из другой части мира.

"Польша не дала согласия на передачу польской батареи. Польские Patriot защищают польское небо, и это не изменится", – написал Томчик.

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В свою очередь глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил, что американские установки Patriot, дислоцированные в Польше, не должны быть переданы Украине.

Он отметил, что попросил поговорить об этом со своим коллегой в США Джейком Салливаном, потому что информация, распространенная в СМИ, "вызывает беспокойство".

"Мы страна, через которую проходит большинство военной помощи, где за последние два года трижды нарушали воздушное пространство крылатыми ракетами, что стоило жизни двух граждан, страна, которая имеет не только ключевое значение для снабжения Украины, но и для всей системы сдерживания и подготовки возможной обороны на восточном фланге", – отметил он Radio Zet.

Президент Польши Анджей Дуда ранее объяснял, что его страна не имеет возможности для передачи Украине системы Patriot, поскольку сама только начинает получать заказанные комплексы.

Польский премьер Дональд Туск говорил, что Польша не имеет резервов для передачи Украине комплекса Patriot, но пообещал помочь другими средствами для усиления противовоздушной обороны.

Темы: ПольшаPatriotПВОпомощь Украине
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