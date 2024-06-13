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ЗМІ: Російські літаки скинули майже 100 ФАБ на Росію або окуповані території

Роман ПетренкоЧетвер, 13 червня 2024, 15:29
ЗМІ: Російські літаки скинули майже 100 ФАБ на Росію або окуповані території
Бєлгород 4 травня після падіння російського ФАБ, фото: губернатор

За даними російських ЗМІ, щонайменше 93 рази російські ПКС бомбили Бєлгородську область і окуповані території за останні 4 місяці.

Джерело: ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах Бєлгородської області

Деталі: За 11 і 12 червня в Бєлгородській області знайшли щонайменше ще 5 авіабомб: у селі Неклюдове, селищі Батрацька Дача, селі Новостроївка, у районі селища Ленінське і в селі Цепляєво-друге.

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У всіх п'яти випадках ніхто не постраждав.

Видання нагадує, що 4 травня російський літак скинув на Бєлгород ФАБ-500, унаслідок чого 7 осіб було поранено, 31 домоволодіння і 10 авто пошкоджено.

Влада причину падіння бомби приховала, як і той факт, що вона була російською.

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Таким чином, щонайменше 93 рази російські ПКС випадково бомбили Бєлгородську область і окуповані території України за останні 4 місяці.

Ще майже чотири десятки авіабомб, що впали, не можуть розмінувати в окупованій частині Донецької області, пишуть журналісти.

Теми: Росіявійнаавіаокупація
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