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СМИ: Российские самолеты сбросили почти 100 ФАБ на Россию или оккупированные территории

Роман ПетренкоЧетверг, 13 июня 2024, 15:29
СМИ: Российские самолеты сбросили почти 100 ФАБ на Россию или оккупированные территории
Белгород 4 мая после падения российского ФАБ, фото: губернатор

По данным российских СМИ, минимум 93 раза российские ВКС бомбили Белгородскую область и оккупированные территории за последние 4 месяца.

Источник: ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах Белгородской области

Детали: За 11 и 12 июня в Белгородской области нашли как минимум ещё 5 авиабомб: в селе Неклюдово, посёлке Батрацкая Дача, селе Новостроевка, в районе посёлка Ленинский и в селе Цепляево-второе.

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Во всех пяти случаях никто не пострадал.

Издание напоминает, что 4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены.

Власти причину падения бомбы скрыли, как и тот факт, что она была российской.

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Таким образом, как минимум 93 раза российские ВКС случайно бомбили Белгородскую область и оккупированные территории Украины за последние 4 месяца.

Еще почти четыре десятка упавших авиабомб не могут разминировать в оккупированной части Донецкой области, пишут журналисты.

Темы: Росcиявойнаавиаоккупация
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