Внаслідок атаки РФ на Херсонщині загинув чоловік, який ішов вулицею
13 червня близько 14:15 російські війська, попередньо, із мінометів обстріляли Дар'ївську громаду Херсонського району. Внаслідок атаки ворога загинув 40-річний житель Токарівки, який ішов по вулиці.
Джерело: Херсонська обласна прокуратура у соцмережах
Деталі: За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Що передувало: У четвер російські війська також вкрили вогнем Велетенське Білозірської громади у Херсонській області. У селі зафіксовано понад десяток "прильотів". Поранений місцевий житель.