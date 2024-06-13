Внаслідок атаки РФ на Херсонщині загинув чоловік, який ішов вулицею

13 червня близько 14:15 російські війська, попередньо, із мінометів обстріляли Дар'ївську громаду Херсонського району. Внаслідок атаки ворога загинув 40-річний житель Токарівки, який ішов по вулиці.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура у соцмережах

Деталі: За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Що передувало: У четвер російські війська також вкрили вогнем Велетенське Білозірської громади у Херсонській області. У селі зафіксовано понад десяток "прильотів". Поранений місцевий житель.