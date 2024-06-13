В результате атаки РФ на Херсонщине погиб мужчина, который шел по улице

13 июня около 14:15 российские войска, предварительно, из минометов обстреляли Дарьевскую общину Херсонского района. В результате атаки врага погиб 40-летний житель Токаревки, который шел по улице.

Источник: Херсонская областная прокуратура в соцсетях

Детали: Под процессуальным руководством Алешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Что предшествовало: В четверг российские войска также накрыли огнем Велетенское Белозерской общины в Херсонской области. В селе зафиксировано более десятка "прилетов". Ранен местный житель.