Через атаку росіян постраждали двоє дітей на Дніпропетровщині: всього 6 поранених

Росіяни атакували Новомосковськ Дніпропетровської області, відомо про шістьох постраждалих, серед яких двоє дітей.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Деталі: Уточнюється, що у 3-річної дівчинки вибухова травма, садна та подряпини.

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Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

Ще в однієї дівчинки, 12 років, гостра реакція на стрес. Оговтуватися буде вдома.

Через обстріл виникла пожежа, пошкоджені 9 житлових будинків.

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Оновлено: Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у соцмережах, що, за уточненою інформацією, в Новомосковську постраждало шестеро людей, серед яких двоє – діти.

Він розповів також, що через ворожу атаку пошкоджені 91 приватний будинок, 5 навчальних закладів, газова інфраструктура. Пожежу рятувальники вже загасили.

Лисак додав, що також у четвер ворог бив дронами-камікадзе по Нікопольщині. Поцілив по райцентру, Покровській та Червоногригорівській громадах.

Також очільник області показав фотографії наслідків ударів.

Пряма мова: "Люди цілі. Понівечена адмінбудівля, підприємство, кафе й будівля, що не експлуатувалася".