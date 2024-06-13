Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

Через атаку росіян постраждали двоє дітей на Дніпропетровщині: всього 6 поранених

Роман Петренко, Євген КізіловЧетвер, 13 червня 2024, 18:45
Через атаку росіян постраждали двоє дітей на Дніпропетровщині: всього 6 поранених
скриншот: deepstatemap

Росіяни атакували Новомосковськ Дніпропетровської області, відомо про шістьох постраждалих, серед яких двоє дітей.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Деталі: Уточнюється, що у 3-річної дівчинки вибухова травма, садна та подряпини.

Реклама:

Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

Ще в однієї дівчинки, 12 років, гостра реакція на стрес. Оговтуватися буде вдома. 

Через обстріл виникла пожежа, пошкоджені 9 житлових будинків.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у соцмережах, що, за уточненою інформацією, в Новомосковську постраждало шестеро людей, серед яких двоє – діти.

Він розповів також, що через ворожу атаку пошкоджені 91 приватний будинок, 5 навчальних закладів, газова інфраструктура. Пожежу рятувальники вже загасили.

Лисак додав, що також у четвер ворог бив дронами-камікадзе по Нікопольщині. Поцілив по райцентру, Покровській та Червоногригорівській громадах.

Також очільник області показав фотографії наслідків ударів.

Пряма мова: "Люди цілі. Понівечена адмінбудівля, підприємство, кафе й будівля, що не експлуатувалася".

Теми: Дніпропетровська областьдітиобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"

Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

фотоУ Києві "втомився" ще один міст

фотоРосійські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Україна та ЄС погодили безпекову угоду, в ОП анонсували підписання

Усі новини...
Дніпропетровська область
У Дніпрі лунали вибухи, сили ППО збили розвідувальний дрон над областю
На Дніпропетровщині через нічну атаку постраждала родина з дитиною 
Над Дніпропетровщиною збили дві російські крилаті ракети
Останні новини
00:48
оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"
00:40
Майбутнє в стилі Ілона Маска та анімація, що може викликати тривожність. Інтерв'ю режисера Жеремі Періна
00:26
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині – ЗМІ
00:11
Створює затишок практично з нічого: як дівчина з Криму допомагає облаштувати старі будинки на Чернігівщині
00:04
Євро-2024 Шотландія та Швейцарія зіграли внічию в 2 турі Євро-2024
23:49
Новини економіки 19 червня: обвал пішоходного мосту в Києві, нові санкції ЄС проти РФ
23:34
Генштаб: Ворог значно активізував зусилля на Краматорському напрямку
23:15
Гендиректор МАГАТЕ назвав своєчасними наміри побудувати нові блоки на Хмельницькій АЕС
23:01
Росіяни обстріляли Торецьк, Розкішне та Залізне на Донеччині – один загиблий та двоє поранених
22:37
"Укренерго" зменшило термін відключень світла у четвер
Усі новини...
Реклама:
Реклама: