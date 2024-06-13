Из-за атаки россиян пострадали двое детей на Днепропетровщине: всего 6 раненых
Россияне атаковали Новомосковск Днепропетровской области, известно о шести пострадавших, среди которых двое детей.
Источник: Днепропетровская ОВА
Детали: Уточняется, что у 3-летней девочки взрывная травма, ссадины и царапины.
Она в больнице в состоянии средней тяжести.
Еще у одной девочки, 12 лет, острая реакция на стресс. Оправляться будет дома.
Из-за обстрела возник пожар, повреждены 9 жилых домов.
Обновлено: Позже председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в соцсетях, что, по уточненной информации, в Новомосковске пострадали шесть человек, среди которых двое - дети.
Он рассказал также, что из-за вражеской атаки повреждены 91 частный дом, 5 учебных заведений, газовая инфраструктура. Пожар спасатели уже потушили.
Лысак добавил, что также в четверг враг бил дронами-камикадзе по Никопольщине. Попал по райцентру, Покровской и Червоногригорьевской общинах.
Также глава области показал фотографии последствий ударов.
Прямая речь: "Люди целы. Изуродовано админздание, предприятие, кафе и здание, которое не эксплуатировалось".