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Из-за атаки россиян пострадали двое детей на Днепропетровщине: всего 6 раненых

Роман Петренко, Евгений КизиловЧетверг, 13 июня 2024, 18:45
Из-за атаки россиян пострадали двое детей на Днепропетровщине: всего 6 раненых
скриншот: deepstatemap

Россияне атаковали Новомосковск Днепропетровской области, известно о шести пострадавших, среди которых двое детей.

Источник: Днепропетровская ОВА

Детали: Уточняется, что у 3-летней девочки взрывная травма, ссадины и царапины.

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Она в больнице в состоянии средней тяжести.

Еще у одной девочки, 12 лет, острая реакция на стресс. Оправляться будет дома.

Из-за обстрела возник пожар, повреждены 9 жилых домов.

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Обновлено: Позже председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в соцсетях, что, по уточненной информации, в Новомосковске пострадали шесть человек, среди которых двое - дети.

Он рассказал также, что из-за вражеской атаки повреждены 91 частный дом, 5 учебных заведений, газовая инфраструктура. Пожар спасатели уже потушили.

Лысак добавил, что также в четверг враг бил дронами-камикадзе по Никопольщине. Попал по райцентру, Покровской и Червоногригорьевской общинах.

Также глава области показал фотографии последствий ударов.

Прямая речь: "Люди целы. Изуродовано админздание, предприятие, кафе и здание, которое не эксплуатировалось".

Темы: Днепропетровская областьдетиобстрел
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