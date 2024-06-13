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Зеленський прибув на саміт "Групи семи" в Італію

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 13 червня 2024, 17:07
Зеленський прибув на саміт Групи семи в Італію
Володимир Зеленський і Джорджія Мелоні на саміті G7 в Італії. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський прибув в Італію на саміт G7, який присвячений ситуації в Україні та її подальшій підтримці з боку Заходу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Rai News.

Деталі: Зеленського біля місця проведення саміту G7 – готелю Borgo Egnazia на півдні італійської Апулії – зустріла прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.

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Фото: АР

Український лідер бере участь у першій частині саміту "Групи семи", присвяченій війні в Україні. Вона, за повідомленнями місцевих ЗМІ, почалась близько 16:00 за Києвом.

 
Фото: Rai News

Нагадаємо, напередодні саміту G7, що стартує в Італії 13 червня, лідери країн досягли домовленості про виділення 50 мільярдів доларів кредиту для України шляхом використання заморожених російських активів.

На саміті G7 в Італії прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить про надання Україні двосторонньої допомоги у розмірі до 242 мільйонів фунтів стерлінгів (майже $300 млн).

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Теми: ЗеленськийG7Італіявійна
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