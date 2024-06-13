Зеленский прибыл на саммит "Группы семи" в Италию

Президент Владимир Зеленский прибыл в Италию на саммит G7, который посвящен ситуации в Украине и ее дальнейшей поддержке со стороны Запада.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Rai News.

Детали: Зеленского у места проведения саммита G7 – отеля Borgo Egnazia на юге итальянской Апулии – встретила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

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Фото: АР

Украинский лидер участвует в первой части саммита "Группы семи", посвященной войне в Украине. Она, по сообщениям местных СМИ, началась около 16:00 по Киеву.

Фото: Rai News

Напомним, накануне саммита G7, который стартует в Италии 13 июня, лидеры стран достигли договоренности о выделении 50 млрд долларов кредита для Украины путем использования замороженных российских активов.

На саммите G7 в Италии премьер-министр Британии Риши Сунак объявит о предоставлении Украине двусторонней помощи в размере до 242 млн фунтов стерлингов (почти $300 млн).