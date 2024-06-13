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Генштаб: Найгарячіше на Покровському напрямку, вже 26 ворожих атак від початку дня

Євген КізіловЧетвер, 13 червня 2024, 17:35
Генштаб: Найгарячіше на Покровському напрямку, вже 26 ворожих атак від початку дня
ілюстративне фото від Getty Images

На Покровському напрямку зараз найгарячіше. З початку доби окупанти здійснили вже 26 атакувальних дій на позиції українських військ.

Джерело: Генеральний штаб у звіті щодо російського вторгнення станом на 16:00

Деталі: Зокрема, на Покровському напрямку росіяни атакували в районах Новоолександрівки, Калинового, Новоселівки Першої, Євгенівки, Новопокровського, Межового та Невельського. Активно працює ворожа авіація. Сили оборони стримують натиск та відбили 16 ворожих штурмів, 10 боєзіткнень – ще продовжуються.

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Сили оборони продовжують стримувати наступальні дії військ противника. На цей час кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 71.

На Харківському напрямку ворог двічі безуспішно атакував підрозділи Сил оборони в районі Глибокого та західніше Тихого. На даний час триває боєзіткнення поблизу Вовчанська. Разом з тим, російські терористи продовжують руйнувати українські села та міста авіаударами зі своєї території. Пообіді з району Бєлгорода (РФ) агресор завдав п’ять ударів із використанням дев’яти КАБів по Вовчанську, також вісьмома НАРами ворог вдарив по Вовчанських Хуторах. 

На Куп’янському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника. Ще стільки ж боєзіткнень тривають. В районі Петропавлівки ворожа авіація завдала удару одинадцятьма НАРами, ще сімома некерованими авіаційними ракетами агресор вдарив по Табаївці.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку українські воїни  успішно відбили три штурмові дії окупантів. Бої тривають поблизу Греківки та Невського.

Шість ворожих спроб потіснити наші підрозділи із займаних позицій зазнали невдачі на Краматорському напрямку.  Дві атаки ще продовжуються поблизу Нового та Андріївки. 

Тривають бої на Курахівському напрямку поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки.  Загальна кількість атак тут зросла до 16. Наші захисники успішно відбили 10 штурмових дій російських загарбників. Ще шість бойових зіткнень тривають . 

На Времівському напрямку активізувалася ворожа авіація. Удару сімлма НАРами зазнало Старомайорське, по Сторожовому, Великій Новосілці та Богоявленці окупанти били КАБами.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Дослівно: "По всій лінії фронту українські захисники стають на заваді спробам російських окупантів прорвати нашу оборону та завдають їм втрат".

Теми: війнарегіони
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