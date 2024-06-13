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Генштаб: Горячее всего на Покровском направлении, уже 26 вражеских атак с начала дня

Евгений КизиловЧетверг, 13 июня 2024, 17:35
Генштаб: Горячее всего на Покровском направлении, уже 26 вражеских атак с начала дня
иллюстративное фото от Getty Images

На Покровском направлении сейчас горячее всего. С начала суток оккупанты совершили уже 26 атакующих действий на позиции украинских войск.

Источник: Генеральный штаб в отчете о российском вторжении по состоянию на 16:00

Детали: В частности, на Покровском направлении россияне атаковали в районах Новоалександровки, Калинового, Новоселовки Первой, Евгеновки, Новопокровского, Межевого и Невельского. Активно работает вражеская авиация. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 16 вражеских штурмов, 10 боестолкновений - еще продолжаются.

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Силы обороны продолжают сдерживать наступательные действия войск противника. В настоящее время количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 71.

На Харьковском направлении враг дважды безуспешно атаковал подразделения Сил обороны в районе Глубокого и западнее Тихого. В настоящее время продолжается боестолкновение вблизи Волчанска. Вместе с тем, российские террористы продолжают разрушать украинские села и города авиаударами со своей территории. После обеда из района Белгорода (РФ) агрессор нанес пять ударов с использованием девяти КАБов по Волчанску, также восемью НАРами враг ударил по Волчанским Хуторам. 

На Купянском направлении наши защитники отбили две атаки противника. Еще столько же боестолкновений продолжаются. В районе Петропавловки вражеская авиация нанесла удар одиннадцатью НАРами, еще семью неуправляемыми авиационными ракетами агрессор ударил по Табаевке.

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На Лиманском направлении украинские воины успешно отбили три штурмовых действия оккупантов. Бои продолжаются вблизи Грековки и Невского.

Шесть вражеских попыток потеснить наши подразделения с занимаемых позиций потерпели неудачу на Краматорском направлении.  Две атаки еще продолжаются вблизи Нового и Андреевки. 

Продолжаются бои на Кураховском направлении вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки.  Общее количество атак здесь возросло до 16. Наши защитники успешно отбили 10 штурмовых действий российских захватчиков. Еще шесть боевых столкновений продолжаются. 

На Времовском направлении активизировалась вражеская авиация. Удару семью НАРами подверглось Старомайорское, по Сторожевому, Большой Новоселке и Богоявленке оккупанты били КАБами.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Дословно: "По всей линии фронта украинские защитники препятствуют попыткам российских оккупантов прорвать нашу оборону и наносят им потери".

Темы: войнарегионы
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