Прикордонники показали кадри бою у Вовчанську від першої особи

Прикордонники поділилися унікальними кадрами бою в оточенні, коли на початку травня бійці ДПСУ зупиняли спробу окупантів захопити Вовчанськ.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: 10 травня, коли почалася нова фаза вторгнення російських військ на північ Харківщини, підрозділи Держприкордонслужби разом з усіма українськими захисниками вогнем зустріли ворога.

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На одному з флангів біля Вовчанська противник, переважно шляхом залучення живої сили, намагався захопити панівні висоти та охопити місто. На заваді планів ворога був один із опорних пунктів, який обороняли бійці прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал".

Як розповідають прикордонники, атака "в лоб" провалилася, оборонці знищили декілька піхотних хвиль ворога. Зустрівши спротив, підрозділи противника почали обходити вузол оборони для його оточення. Противник активно підтримував свої штурмові групи обстрілами з "Градів", РСЗВ, мінометів, артилерії, безперервно працювали ворожі дрони.

Дослівно: "Але попри все, прикордонники тримали рубіж оборони. Як вони давали ворогу відсіч, яка атмосфера панувала на наших позиціях – все це можна відчути, переглянувши відео з фрагментом одного з боїв, що точилися тоді поблизу Вовчанська".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Сили оборони щодня відбивають штурми противника у Вовчанську, де точаться вуличні бої. За місяць це місто на Харківщині фактично зрівняли з землею.