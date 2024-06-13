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Пограничники показали кадры боя в Волчанске от первого лица

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 июня 2024, 17:54
Пограничники показали кадры боя в Волчанске от первого лица
скриншот

Пограничники поделились уникальными кадрами боя в окружении, когда в начале мая бойцы ГПСУ останавливали попытку оккупантов захватить Волчанск.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: 10 мая, когда началась новая фаза вторжения российских войск на север Харьковщины, подразделения Госпогранслужбы вместе со всеми украинскими защитниками огнем встретили врага.

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На одном из флангов возле Волчанска противник, преимущественно путем привлечения живой силы, пытался захватить господствующие высоты и окружить город. На пути планов врага был один из опорных пунктов, который обороняли бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал".

Как рассказывают пограничники, атака "в лоб" провалилась, защитники уничтожили несколько пехотных волн врага. Встретив сопротивление, подразделения противника начали обходить узел обороны для его окружения. Противник активно поддерживал свои штурмовые группы обстрелами из "Градов", РСЗО, минометов, артиллерии, непрерывно работали вражеские дроны.

Дословно: "Но несмотря на все, пограничники держали рубеж обороны. Как они давали врагу отпор, какая атмосфера царила на наших позициях - все это можно почувствовать, просмотрев видео с фрагментом одного из боев, которые шли тогда вблизи Волчанска".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Силы обороны ежедневно отражают штурмы противника в Волчанске, где идут уличные бои. За месяц этот город на Харьковщине фактически сравняли с землей.

Темы: Харьковская областьвойнаПограничная служба
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