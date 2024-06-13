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Украина заключила соглашение по безопасности с Японией

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 13 июня 2024, 18:15
Украина заключила соглашение по безопасности с Японией
иллюстрация от Getty Images

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали двустороннее соглашение по безопасности. Это произошло 13 июня на полях саммита G7 в Италии.

Источник: Зеленский объявил об этом в соцсети X (Twitter), пишет "Европейская правда"

Детали: По словам президента, согласно договору о безопасности, в 2024 году Япония предоставит Украине 4,5 миллиарда долларов помощи и "продолжит поддерживать нас в течение всего 10-летнего срока действия соглашения".

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"Речь идет о безопасности и оборонной помощи, гуманитарной помощи, техническом и финансовом сотрудничестве, а также совместных усилиях над "формулой мира", – уточнил он.

Также, по словам Зеленского, соглашение предусматривает санкции против страны-агрессора и усилия, направленные на привлечение ее к ответственности, и сотрудничество Японии с Украиной в вопросах восстановления и реконструкции.

"Для Японии такой тип соглашения и такой уровень поддержки является прорывом. Мы видим это и благодарим Японию за непоколебимую солидарность с нашей страной и народом, а также за преданность защите жизни и международного права", – подытожил глава государства.

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Зеленский анонсировал подписание соглашения по безопасности с Японией накануне, перед прибытием на саммит "Группы семи" в Италии.

Как сообщалось, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан накануне подтвердил, что Киев и Вашингтон в четверг, 13 июня, подпишут двустороннее соглашение по безопасности.

Впрочем, в США признают, что потенциально любой следующий президент Соединенных Штатов может выйти из соглашения по безопасности с Украиной, поскольку оно не предусматривает ратификации Конгрессом.

Темы: ЯпонияУкраинагарантии безопасности
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