Адвокату Носову, якого підозрюють у спробі підкупу прокурорів, у 10 разів зменшили заставу

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 13 червня зменшила розмір застави столичному адвокату Олексію Носову з 12 мільйонів гривень до 1 211 200 грн.

Джерело: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, адвокатське об’єднання АО AZONES

Дослівно AZONES: "Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційні скарги захисників на Ухвалу ВАКС щодо застосування до адвоката Олексія Носова застави у 12 млн грн.

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Нагадаємо, його підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди. Апеляційна інстанція змінила рішення суду першої інстанції та зменшила суму застави вдесятеро – до 1 211 200 грн".

Деталі: Як повідомляють в судовій інстанції, ухвала набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

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