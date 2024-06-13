Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

Адвокату Носову, якого підозрюють у спробі підкупу прокурорів, у 10 разів зменшили заставу

Тетяна ОлійникЧетвер, 13 червня 2024, 18:59
Адвокату Носову, якого підозрюють у спробі підкупу прокурорів, у 10 разів зменшили заставу
ОЛЕКСІЙ НОСОВ. ФОТО З FACEBOOK

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 13 червня зменшила розмір застави столичному адвокату Олексію Носову з 12 мільйонів гривень до 1 211 200 грн.

Джерело: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, адвокатське об’єднання АО AZONES

Дослівно AZONES: "Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційні скарги захисників на Ухвалу ВАКС щодо застосування до адвоката Олексія Носова застави у 12 млн грн.

Реклама:

Нагадаємо, його підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди. Апеляційна інстанція змінила рішення суду першої інстанції та зменшила суму застави вдесятеро – до 1 211 200 грн".

Деталі: Як повідомляють в судовій інстанції, ухвала набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 4 червня САП заявила, що столичного адвоката юридичної компанії "Міллер" Олексія Носова викрили на спробі підкупу прокурорів та детективів НАБУ.
  • За даними САП, адвокат нібито пропонував ці кошти за прийняття рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного у справі щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування.
  • Юридична компанія "Міллер" повідомила, що розриває будь-які відносини з Олексієм Носовим.
  • 6 червня Носову обрали запобіжний захід у вигляді 12 мільйонів гривень застави.

Теми: судхабар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"

Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

фотоУ Києві "втомився" ще один міст

фотоРосійські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Україна та ЄС погодили безпекову угоду, в ОП анонсували підписання

Усі новини...
суд
Суд скасував повернення Богдана Львова у Верховний суд
Bihus.Info: Суд "відмазав" ексзаступника голови Нацполіції Тишлека
Напад пенсіонерів на волонтерку в Києві: суд обрав запобіжний горе-залицяльнику
Останні новини
00:48
оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"
00:40
Майбутнє в стилі Ілона Маска та анімація, що може викликати тривожність. Інтерв'ю режисера Жеремі Періна
00:26
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині – ЗМІ
00:11
Створює затишок практично з нічого: як дівчина з Криму допомагає облаштувати старі будинки на Чернігівщині
00:04
Євро-2024 Шотландія та Швейцарія зіграли внічию в 2 турі Євро-2024
23:49
Новини економіки 19 червня: обвал пішоходного мосту в Києві, нові санкції ЄС проти РФ
23:34
Генштаб: Ворог значно активізував зусилля на Краматорському напрямку
23:15
Гендиректор МАГАТЕ назвав своєчасними наміри побудувати нові блоки на Хмельницькій АЕС
23:01
Росіяни обстріляли Торецьк, Розкішне та Залізне на Донеччині – один загиблий та двоє поранених
22:37
"Укренерго" зменшило термін відключень світла у четвер
Усі новини...
Реклама:
Реклама: