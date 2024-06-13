Адвокату Носову, якого підозрюють у спробі підкупу прокурорів, у 10 разів зменшили заставу
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 13 червня зменшила розмір застави столичному адвокату Олексію Носову з 12 мільйонів гривень до 1 211 200 грн.
Джерело: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, адвокатське об’єднання АО AZONES
Дослівно AZONES: "Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційні скарги захисників на Ухвалу ВАКС щодо застосування до адвоката Олексія Носова застави у 12 млн грн.
Нагадаємо, його підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди. Апеляційна інстанція змінила рішення суду першої інстанції та зменшила суму застави вдесятеро – до 1 211 200 грн".
Деталі: Як повідомляють в судовій інстанції, ухвала набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Що передувало:
- 4 червня САП заявила, що столичного адвоката юридичної компанії "Міллер" Олексія Носова викрили на спробі підкупу прокурорів та детективів НАБУ.
- За даними САП, адвокат нібито пропонував ці кошти за прийняття рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного у справі щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування.
- Юридична компанія "Міллер" повідомила, що розриває будь-які відносини з Олексієм Носовим.
- 6 червня Носову обрали запобіжний захід у вигляді 12 мільйонів гривень застави.