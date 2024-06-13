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Адвоката Носова, подозреваемого в попытке подкупа прокуроров, в 10 раз уменьшили залог

Татьяна ОлейникЧетверг, 13 июня 2024, 18:59
Адвоката Носова, подозреваемого в попытке подкупа прокуроров, в 10 раз уменьшили залог
АЛЕКСЕЙ НОСОВ. ФОТО С FACEBOOK

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 13 июня уменьшила размер залога столичному адвокату Алексею Носову с 12 миллионов гривен до 1 211 200 грн.

Источник: Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, адвокатское объединение АО AZONES

Дословно AZONES: "Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила апелляционные жалобы защитников на Постановление ВАКС по применению к адвокату Алексею Носову залога в 12 млн грн.

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Напомним, его подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды. Апелляционная инстанция изменила решение суда первой инстанции и уменьшила сумму залога в десять раз – до 1 211 200 грн.

Детали: Как сообщают в судебной инстанции, постановление вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит.

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Темы: судвзятка
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