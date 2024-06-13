Адвоката Носова, подозреваемого в попытке подкупа прокуроров, в 10 раз уменьшили залог
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 13 июня уменьшила размер залога столичному адвокату Алексею Носову с 12 миллионов гривен до 1 211 200 грн.
Источник: Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, адвокатское объединение АО AZONES
Дословно AZONES: "Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила апелляционные жалобы защитников на Постановление ВАКС по применению к адвокату Алексею Носову залога в 12 млн грн.
Напомним, его подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды. Апелляционная инстанция изменила решение суда первой инстанции и уменьшила сумму залога в десять раз – до 1 211 200 грн.
Детали: Как сообщают в судебной инстанции, постановление вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит.
Что предшествовало:
- 4 июня САП заявила, что столичного адвоката юридической компании "Миллер" Алексея Носова разоблачили на попытке подкупа прокуроров и детективов НАБУ.
- По данным САП, адвокат якобы предлагал эти средства за принятие решения о передаче уголовного производства в отношении его подзащитного по делу о завладении электрической энергией ЗАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн в другой орган досудебного расследования.
- 6 июня Носову избрали меру пресечения в виде 12 миллионов гривен залога.