Об'єднання "Медіарух" засудило тиск американських посадовців на "Texty.org.ua"

Об'єднання українських медіа "Медіарух" категорично засудило хвилю тиску, наклепів та погроз на адресу українського видання "Тексти" від американських політиків і посадовців після публікації дослідження щодо людей, котрі виступають у США проти підтримки України.

Джерело: сайт Інституту масової інформації

Дослівно: "Така скоординована атака на незалежне медіа підриває фундаментальні принципи, на яких базується демократичне суспільство. Якщо комусь не подобаються матеріали журналістів, то потрібно висловити свою точку зору, спростувати чи заперечити.

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Але не погрожувати журналістам розправою, не закликати включити їх в списки терористів, не здійснювати фінансовий тиск, щоб заткнути їм рот".

Деталі: Об’єднання закликало Конгрес та Сенат США припинити тиск на видання Texty.org.ua і не використовувати українське медіа для внутрішньоамериканської політичної боротьби на тлі майбутніх виборів у США.

Показати, що американські політики дійсно підтримують принципи свободи слова і готові стати на захист незалежних медіа та відкликати рішення, які можуть обмежувати свободу висловлювання незалежної української преси.

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Провести власне розслідування і встановити, чи дійсно факти, викладені в матеріалі Texty.org.ua, доводять розповсюдження тез, співзвучних з агресивною кремлівською пропагандою в Сполучених Штатах Америки, і якщо так, то чому.

Медіарух також закликає міжнародні організації, уряди та громадянське суспільство посилити підтримку України в її боротьбі за незалежність.

Що передувало:

Українське видання "Texty.org.ua" заявило про тиск і погрози від американських політиків і посадовців після публікації дослідження щодо людей та організації, котрі виступають у США проти підтримки України.

Ґрунтуючись на відкритих, зокрема й офіційних, джерелах журналісти проаналізували їхні аргументи та порівняли їх із поширеними російськими наративами. Крім того, Також "Texty.org" дослідило, як люди та організації зі списку взаємодіють між собою в публічному просторі, а деякі з них – із російськими медіа й державними інституціями.

Після публікації дослідження директор Інституту Рона Пола Деніел Макадамс заявив, що видання "Texty.org", фінансоване американським урядом, створило hate list американських громадян.

Цю інформацію почали поширювати інші консервативні видання, ультраправі та ліві американські активісти. За словами журналістів, вони атакували редакцію "Texty.org.ua", зокрема погрожуючи авторам статті.