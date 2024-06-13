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Объединение "Медиарух" осудило давление американских чиновников на "Texty.org.ua"

Татьяна ОлейникЧетверг, 13 июня 2024, 20:53
Объединение Медиарух осудило давление американских чиновников на Texty.org.ua
Фото - texty.org.ua

Объединение украинских медиа "Медиарух" категорически осудило волну давления, клеветы и угроз в адрес украинского издания "Тексты" от американских политиков и чиновников после публикации исследования в отношении людей, выступающих в США против поддержки Украины.

Источник: сайт Института массовой информации

Дословно: "Такая скоординированная атака на независимое медиа подрывает фундаментальные принципы, на которых базируется демократическое общество. Если кому-то не нравятся материалы журналистов, то нужно высказать свою точку зрения, опровергнуть или отрицать".

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Но не угрожать журналистам расправой, не призывать включить их в списки террористов, не производить финансовое давление, чтобы заткнуть им рот".

Детали: Объединение призвало Конгресс и Сенат США прекратить давление на издание Texty.org.ua и не использовать украинское медиа для внутриамериканской политической борьбы на фоне предстоящих выборов в США.

Показать, что американские политики действительно поддерживают принципы свободы слова и готовы встать на защиту независимых медиа и отозвать решения, которые могут ограничивать свободу выражения независимой украинской печати.

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Провести собственное расследование и установить, действительно ли факты, изложенные в материале Texty.org.ua, доказывают распространение тезисов, созвучных с агрессивной кремлевской пропагандой в Соединенных Штатах Америки, и если да, то почему.

Медиадвижение также призывает международные организации, правительства и гражданское общество усилить поддержку Украины в ее борьбе за независимость.

Что предшествовало:

Украинское издание "Texty.org.ua" заявило о давлении и угрозах от американских политиков и должностных лиц после публикации исследования в отношении людей и организации, выступающих в США против поддержки Украины.

Основываясь на открытых, в том числе и официальных источниках, журналисты проанализировали их аргументы и сравнили их с распространенными российскими нарративами. Кроме того, Также "Texty.org" исследовало, как люди и организации из списка взаимодействуют между собой в публичном пространстве, а некоторые из них – с российскими медиа и государственными институтами.

После публикации исследования директор Института Рона Пола Дэниел Макадамс заявил, что издание "Texty.org", финансируемое американским правительством, создало hate list американских граждан.

Эту информацию стали распространять другие консервативные издания, ультраправые и левые американские активисты. По словам журналистов, они атаковали редакцию "Texty.org.ua", в том числе угрожая авторам статьи.

Темы: СМИСША
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