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Трамп у Капітолії критикував пакет допомоги Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 13 червня 2024, 21:41
Трамп у Капітолії критикував пакет допомоги Україні
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Дональд Трамп розкритикував пакет допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів під час закритої зустрічі з представниками Республіканської партії в Капітолії 13 червня.

Джерело: "Європейська правда", пише агентство Reuters з посиланням на учасників зустрічі

Деталі: На зустрічі за зачиненими дверима експрезидент США заявив, що працюватиме над розширенням республіканської більшості в Палаті представників, і закликав однопартійців відмовитись від внутрішніх чвар.

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Говорив Трамп і про конкретні політичні кроки – зокрема закликав відмовитись від ідеї заборони абортів на федеральному рівні, знизити податки на дохід від чайових, щоб заручитись голосами працівників сфери обслуговування, і підтримати тарифи для захисту сталеливарної промисловості США.

Представник крайнього правого крила республіканців Дон Бейкон також сказав, що Трамп розкритикував пакет допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів, який був ухвалений за підтримки обох партій.

"Він запитує: якщо Україна переможе, яка буде вигода?" – розповів Бейкон.

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Як відомо, Трамп часто хвалився тим, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин, якщо його оберуть. Але він неодноразово відмовлявся публічно уточнити, як він зміг би це зробити. 

У ЗМІ з'являлися повідомлення, що Трамп нібито прагне підштовхнути Україну до поступок РФ і передачі під її контроль українських територій – зокрема, Криму та Донбасу.

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Теми: ТрампСШАдопомога Україні
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