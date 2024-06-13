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Трамп в Капитолии критиковал пакет помощи Украине

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 13 июня 2024, 21:41
Трамп в Капитолии критиковал пакет помощи Украине
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Дональд Трамп раскритиковал пакет помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов во время закрытой встречи с представителями Республиканской партии в Капитолии 13 июня.

Источник: "Европейская правда", пишет агентство Reuters со ссылкой на участников встречи

Детали: На встрече за закрытыми дверями экс-президент США заявил, что будет работать над расширением республиканского большинства в Палате представителей, и призвал однопартийцев отказаться от внутренних распрей.

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Говорил Трамп и о конкретных политических шагах – в частности призвал отказаться от идеи запрета абортов на федеральном уровне, снизить налоги на доход от чаевых, чтобы заручиться голосами работников сферы обслуживания, и поддержать тарифы для защиты сталелитейной промышленности США.

Представитель крайнего правого крыла республиканцев Дон Бейкон также сказал, что Трамп раскритиковал пакет помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов, который был принят при поддержке обеих партий.

"Он спрашивает: если Украина победит, какая будет выгода?" – рассказал Бейкон.

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Как известно, Трамп часто хвастался тем, что мог бы договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной  в течение 24 часов, если станет президентом.  Но он неоднократно отказывался публично уточнить, как он смог бы это сделать.

В СМИ появлялись сообщения, что Трамп якобы хочет подталкивать Украину к уступкам РФ и передаче под ее контроль украинских территорий – в частности, Крыма и Донбасса.

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Темы: ТрампСШАпомощь Украине
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