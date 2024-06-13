Росіяни вдарили FPV-дронами по Купʼянську: поранено чоловіка

Російські окупаційні війська завдали удару FPV-дронами по Купʼянську Харківської області. Поранення отримав 60-річний чоловік.

Джерело: Харківська обласна прокуратура у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що 13 червня орієнтовно о 16:40 у м. Купʼянськ зафіксовано влучання ворожого FPV-дрону в дорожнє покриття. Від вибуху пошкоджено рейсовий автобус "Купʼянськ-Харків". Без постраждалих.

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Вже о 16:50 у місті вибухнув ще один FPV-дрон, який влучив у землю. Отримав поранення 60-річний перехожий.

Розпочато розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).