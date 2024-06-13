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Россияне ударили FPV-дронами по Купянску: ранен мужчина

Евгений КизиловЧетверг, 13 июня 2024, 21:56
Россияне ударили FPV-дронами по Купянску: ранен мужчина
фото: купянськая гва

Российские оккупационные войска нанесли удар FPV-дронами по Купянску Харьковской области. Ранения получил 60-летний мужчина.

Источник: Харьковская областная прокуратура в соцсетях

Детали: Сообщается, что 13 июня ориентировочно в 16:40 в г. Купянск зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона в дорожное покрытие. От взрыва поврежден рейсовый автобус "Купянск-Харьков". Без пострадавших.

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Уже в 16:50 в городе взорвался еще один FPV-дрон, который попал в землю. Получил ранения 60-летний прохожий.

Начато расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Темы: обстрелбеспилотникиХарьковская областьжертвы
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