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Командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі заявив, що його отруїли

Тетяна ОлійникЧетвер, 13 червня 2024, 22:43
Командир Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі заявив, що його отруїли
Фото з Facebook Мамука Мамулашвілі

Командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі заявив, що його отруїли кількома речовинами. Зараз військовий у задовільному стані, звернувся до правоохоронних органів щодо отруєння.

Джерело: Мамулашвілі в коментарі "Українській правді"

Деталі: Командир "Грузинського легіону" заявив, що його довгий час турбували спазми живота, але лікарі не могли знайти причину цього. Після аналізу на токсикологію в німецькій лабораторії виявили, що в організмі високий рівень миш’яку, ртуті й олова, які, ймовірно, потрапили в організм з їжею.

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Результати аналізів Мамулашвілі
Фото надане "українській правді" мамукою мамулашвілі

Час отруєння і місце, за словами Мамулашвілі вирахувати складно.

Пряма мова: "Дуже складно вирахувати, токсиколог каже, що приблизно 4-5 місяців, як отрута є в крові. За цей час я міг їсти де завгодно і з ким завгодно. Цілком могло бути і в Німеччині, коли мені в лютому цього року вирізали там уламки. І те, що мені не сподобалось – там був у більшості російський персонал в лікарні, я маю на увазі медсестер. Лікар запевняв, що все перевірено, коли я запитував, чи не можуть мене там отруїти. Але після операції там і почались такі сильні спазми".  

Деталі: Мамулашвілі повідомляє, що військова прокуратура та Національна поліція почали розслідування щодо його ймовірного отруєння.

ВІДЕО ДНЯ

За словами військового, кілька років тому вже двічі були спроби його отруїти миш’яком та невідомою отруйною хімічною речовиною.

Теми: ГрузіяЗбройні сили
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