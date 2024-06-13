Командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі заявив, що його отруїли кількома речовинами. Зараз військовий у задовільному стані, звернувся до правоохоронних органів щодо отруєння.

Джерело: Мамулашвілі в коментарі "Українській правді"

Деталі: Командир "Грузинського легіону" заявив, що його довгий час турбували спазми живота, але лікарі не могли знайти причину цього. Після аналізу на токсикологію в німецькій лабораторії виявили, що в організмі високий рівень миш’яку, ртуті й олова, які, ймовірно, потрапили в організм з їжею.

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Результати аналізів Мамулашвілі Фото надане "українській правді" мамукою мамулашвілі

Час отруєння і місце, за словами Мамулашвілі вирахувати складно.

Пряма мова: "Дуже складно вирахувати, токсиколог каже, що приблизно 4-5 місяців, як отрута є в крові. За цей час я міг їсти де завгодно і з ким завгодно. Цілком могло бути і в Німеччині, коли мені в лютому цього року вирізали там уламки. І те, що мені не сподобалось – там був у більшості російський персонал в лікарні, я маю на увазі медсестер. Лікар запевняв, що все перевірено, коли я запитував, чи не можуть мене там отруїти. Але після операції там і почались такі сильні спазми".

Деталі: Мамулашвілі повідомляє, що військова прокуратура та Національна поліція почали розслідування щодо його ймовірного отруєння.

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За словами військового, кілька років тому вже двічі були спроби його отруїти миш’яком та невідомою отруйною хімічною речовиною.