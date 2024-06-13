Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили заявил, что его отравили несколькими веществами. Сейчас военный в удовлетворительном состоянии обратился в правоохранительные органы по отравлению.

Источник: Мамулашвили в комментарии "Украинской правде"

Детали: Командир "Грузинского легиона" заявил, что долгое время его беспокоили спазмы живота, но врачи не могли найти причину этого. После анализа на токсикологию в немецкой лаборатории обнаружили, что в организме высок уровень мышьяка, ртути и олова, которые, вероятно, попали в организм с пищей.

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Результаты анализов Мамулашвили ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО "УКРАИНСКОЙ ПРАВДЕ" МАМУкой МАМУЛАШВИЛИ

Время отравления и место, по словам Мамулашвили, вычислить сложно.

Прямая речь: "Очень сложно вычислить, токсиколог говорит, что примерно 4-5 месяцев, как яд есть в крови. За это время я мог есть где угодно и с кем угодно. Вполне могло быть и в Германии, когда мне в феврале этого года вырезали там обломки. И то, что мне не понравилось – там был в большинстве российский персонал в больнице, я имею в виду медсестер. Врач уверял, что все проверено, когда я спрашивал, не могут ли меня там отравить. Но после операции там и начались столь сильные спазмы".

Детали: Мамулашвили сообщает, что военная прокуратура и Национальная полиция начали расследование его вероятного отравления.

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По словам военного, несколько лет назад уже дважды были попытки его отравить мышьяком и неизвестным ядовитым химическим веществом.