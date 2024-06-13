Зеленський: Угода зі США містить положення щодо поставок Patriot та F-16

Двостороння безпекова угода зі Сполученими Штатами містить положення про постачання Україні військової допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони та винищувачів.

Джерело: президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції після підписання з лідером США Джо Байденом угоди 13 червня, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами Зеленського, безпекова угода містить "юридично зобов’язувальну частину", що означає надійність американської підтримки, але він не уточнив, про що йдеться.

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Також, додав президент України, документ передбачає підтримку Сполученими Штатами України "для перемоги у війні", причому вона продовжуватиметься і в мирний час.

"Угода містить гарні положення щодо зброї для нашої оборони, дуже конкретно – щодо систем Patriot, дуже конкретно – щодо постачання ескадронів винищувачів Україні, зокрема F-16. Ми довго для цього працювали", – підкреслив він.

Серед інших положень безпекової угоди Зеленський виокремив співпрацю оборонної промисловості України та США, кроки для притягнення Росії до відповідальності, зокрема санкції та експортний контроль, а також підтримку майбутнього членства України в НАТО.

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Як повідомлялось, лідери США та України 13 червня підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення оборонних спроможностей Києва.

Після Японії Сполучені Штати стали 17-ою країною, з якою Україна підписала двосторонню безпекову угоду, та останньою країною "Групи семи", з якою вона була укладена.

Втім, у США визнають, що потенційно будь-який наступний президент Сполучених Штатів може вийти з безпекової угоди з Україною, оскільки вона не передбачає ратифікації Конгресом.