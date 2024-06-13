Зеленский: Соглашение с США содержит положения о поставках Patriot и F-16

Двустороннее соглашение по безопасности с Соединенными Штатами содержит положения о поставках Украине военной помощи, в частности систем противовоздушной обороны и истребителей.

Источник: президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции после подписания с лидером США Джо Байденом соглашения 13 июня, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам Зеленского, соглашение по безопасности содержит "юридически обязывающую часть", что означает надежность американской поддержки, но он не уточнил, о чем идет речь.

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Также, добавил президент Украины, документ предусматривает поддержку Соединенными Штатами Украины "для победы в войне", причем она будет продолжаться и в мирное время.

"Соглашение содержит хорошие положения относительно оружия для нашей обороны, очень конкретно – по системам Patriot, очень конкретно – по поставкам эскадронов истребителей Украине, в частности F-16. Мы долго для этого работали", – подчеркнул он.

Среди других положений соглашения по безопасности Зеленский выделил сотрудничество оборонной промышленности Украины и США, шаги для привлечения России к ответственности, в частности санкции и экспортный контроль, а также поддержку будущего членства Украины в НАТО.

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Как сообщалось, лидеры США и Украины 13 июня подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление оборонных возможностей Киева.

После Японии Соединенные Штаты стали 16-й страной, с которой Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности, и последней страной "Группы семи", с которой оно было заключено.

Впрочем, в США признают, что потенциально любой следующий президент Соединенных Штатов может выйти из соглашения по безопасности с Украиной, поскольку оно не предусматривает ратификации Конгрессом.