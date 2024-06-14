Зеленський: Безпекова угода – це найсильніша угода з Америкою за 33 роки незалежності

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що безпекова угода з США виводить Україну і США на рівень справжнього союзництва.

Джерело: звернення Зеленського 13 червня

Пряма мова: "Історичний результат зі Сполученими Штатами – двостороння безпекова угода, яка виводить наші відносини на рівень справжнього союзництва. Це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності. Є юридично зобовʼязувальна частина угоди, є абсолютно корисні деталі щодо ППО, щодо літаків".

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Деталі: За словами президента, в угоді зафіксовано, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилей винищувачів – стільки винищувачів, скільки потрібно Україні.

Пряма мова: "Говорив із лідерами і про прискорення підготовки пілотів. Що важливо – в угоді з Америкою тепер зафіксовано, що буде підтримка України і в час війни, і в час миру. Реально довготривало. Ми однаково бачимо мир – справедливий мир для нашого народу. Я дякую вам, пане Президенте Байден, дякую обом партіям і палатам Конгресу, дякую тобі, Америко!"