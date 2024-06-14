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Зеленский: Безопасное соглашение – это самое сильное соглашение с Америкой за 33 года независимости

Татьяна ОлейникПятница, 14 июня 2024, 00:22
Зеленский: Безопасное соглашение – это самое сильное соглашение с Америкой за 33 года независимости
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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что соглашение о безопасности с США выводит Украину и США на уровень настоящего союзничества.

Источник: обращение Зеленского 13 июня

Прямая речь: "Исторический результат с Соединенными Штатами – двустороннее безопасное соглашение, которое выводит наши отношения на уровень настоящего союзничества. Это самое сильное соглашение с Америкой за все 33 года нашей независимости. Есть юридически обязывающая часть соглашения, есть абсолютно полезные детали по ПВО, по самолетам ".

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Детали: По словам президента, в соглашении зафиксировано, что Америка будет помогать Украине в поставках эскадрилей истребителей – столько истребителей, сколько нужно Украине.

Прямая речь: "Говорил с лидерами и об ускорении подготовки пилотов. Что важно – в соглашении с Америкой теперь зафиксировано, что будет поддержка Украины и во время войны, и во время мира. Реально долго. Мы все равно видим мир – справедливый мир для нашего народа. Я благодарю вас, господин Президент Байден, спасибо обеим партиям и палатам Конгресса, благодарю тебя, Америка!

Темы: ЗеленскийСША
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