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Офіс президента опублікував повний текст безпекової угоди України з США

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 14 червня 2024, 00:41
Офіс президента опублікував повний текст безпекової угоди України з США
Володимир Зеленський, Джо Байден, фото: ОП

Офіс президента оприлюднив повний текст 10-річної двосторонньої угоди про безпеку між Україною і США для посилення оборонних спроможностей Києва, яка була підписана 13 червня в Італії на саміті G7.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Безпекова угода містить 9-ть статей, а також додаток. Передбачає принципи співробітництва; співробітництво у сфері оборони та безпеки; співробітництво у сфері економічного відновлення та реформ. Також в угоді окреслені співробітництво у сфері економічного відновлення та реформ.

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Щодо "справедливого миру" в угоді, зокрема зазначається: "Сторони визнають, що Україна не буде в безпеці доти, доки її суверенітет і територіальна цілісність не будуть повністю відновлені шляхом встановлення справедливого миру, який поважатиме права України відповідно до міжнародного права, включно зі Статутом ООН.

Тому сторони співпрацюватимуть задля досягнення справедливого й тривалого миру, який матиме широку глобальну підтримку. Сполучені Штати вітають постійні зусилля України, зокрема через Українську формулу миру, спрямовані на залучення міжнародної спільноти до встановлення принципів справедливого та сталого миру".

Повний текст "Двосторонньої безпекової угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки"

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 13 червня президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський підписали в Італії на саміті G7 10-річну двосторонню угоду про безпеку для посилення оборонних спроможностей Києва.

Теми: СШАУкраїнагарантії безпеки
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