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Офис президента опубликовал полный текст соглашения по безопасности Украины с США

Станислав ПогориловПятница, 14 июня 2024, 00:41
Офис президента опубликовал полный текст соглашения по безопасности Украины с США
Владимир Зеленский, Джо Байден, фото: ОП

Офис президента обнародовал полный текст 10-летнего двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и США для усиления оборонных возможностей Киева, которое было подписано 13 июня в Италии на саммите G7

Источник: Офис президента

Детали: Соглашение по безопасности содержит 9-ть статей, а также приложение. Предусматривает принципы сотрудничества; сотрудничество в сфере обороны и безопасности; сотрудничество в сфере экономического восстановления и реформ. Также в соглашении очерчены сотрудничество в сфере экономического восстановления и реформ.

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Относительно "справедливого мира" в соглашении, в частности отмечается: "Стороны признают, что Украина не будет в безопасности до тех пор, пока ее суверенитет и территориальная целостность не будут полностью восстановлены путем установления справедливого мира, который будет уважать права Украины в соответствии с международным правом, включая Устав ООН.

Поэтому стороны будут сотрудничать для достижения справедливого и прочного мира, который будет иметь широкую глобальную поддержку. Соединенные Штаты приветствуют постоянные усилия Украины, в частности через Украинскую формулу мира, направленные на привлечение международного сообщества к установлению принципов справедливого и устойчивого мира".

Полный текст "Двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Соединенными Штатами Америки"

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Напомним: 13 июня президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Италии на саммите G7 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности для усиления оборонных возможностей Киева.

Темы: СШАУкраинагарантии безопасности
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