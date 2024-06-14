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Губернатор Воронезької області поскаржився на атаку дронів, які пошкодили нафтобазу

Станіслав Погорілов, Ірина БалачукП'ятниця, 14 червня 2024, 07:17
Губернатор Воронезької області поскаржився на атаку дронів, які пошкодили нафтобазу
Ілюстративне фото Getty Images

Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв заявив, що начебто вночі безпілотники атакували нафтобазу, яка була "незначно" пошкоджена.

Джерело: очільник російського регіону у Telegram

Пряма мова: "У Ліскінському районі Воронезької області з надмалої висоти було здійснено спробу атаки нафтобази українськими безпілотними літальними засобами".

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Деталі: Гусєв стверджує, що за попередньою інформацією, кілька безпілотників незначно пошкодили резервуари з паливом, але загоряння не допущено і постраждалих теж немає.

"Наразі на місці працюють усі оперативні служби. Ліквідація наслідків події триває. Пошкодження об'єкта уточнюються", - повідомив російський губернатор.

Доповнено: Пізніше Гусєв додав, що за уточненими даними, близько 3 ночі чергові сили ППО нібито збили 6 безпілотників у Ліскінському районі.

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За словами російського чиновника, внаслідок падіння уламків БПЛА нібито "незначно пошкоджено резервуар нафтобази, який не використовувався ".

Гусєв запевняє, що загоряння не сталося, постраждалих та інших руйнувань об'єктів інфраструктури немає. 

Теми: Росіябезпілотникивійна
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