Губернатор Воронезької області поскаржився на атаку дронів, які пошкодили нафтобазу

Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв заявив, що начебто вночі безпілотники атакували нафтобазу, яка була "незначно" пошкоджена.

Джерело: очільник російського регіону у Telegram

Пряма мова: "У Ліскінському районі Воронезької області з надмалої висоти було здійснено спробу атаки нафтобази українськими безпілотними літальними засобами".

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Деталі: Гусєв стверджує, що за попередньою інформацією, кілька безпілотників незначно пошкодили резервуари з паливом, але загоряння не допущено і постраждалих теж немає.

"Наразі на місці працюють усі оперативні служби. Ліквідація наслідків події триває. Пошкодження об'єкта уточнюються", - повідомив російський губернатор.

Доповнено: Пізніше Гусєв додав, що за уточненими даними, близько 3 ночі чергові сили ППО нібито збили 6 безпілотників у Ліскінському районі.

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За словами російського чиновника, внаслідок падіння уламків БПЛА нібито "незначно пошкоджено резервуар нафтобази, який не використовувався ".

Гусєв запевняє, що загоряння не сталося, постраждалих та інших руйнувань об'єктів інфраструктури немає.