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Губернатор Воронежской области пожаловался на атаку дронов, которые повредили нефтебазу

Станислав Погорилов, Ирина БалачукПятница, 14 июня 2024, 07:17
Губернатор Воронежской области пожаловался на атаку дронов, которые повредили нефтебазу
Иллюстративное фото Getty Images

Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев заявил, что якобы ночью беспилотники атаковали нефтебазу, которая была "незначительно" повреждена.

Источник: глава российского региона в Telegram

Прямая речь: "В Лискинском районе Воронежской области со сверхмалой высоты была предпринята попытка атаки нефтебазы украинскими беспилотными летательными средствами".

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Детали: Гусев утверждает, что по предварительной информации, несколько беспилотников незначительно повредили резервуары с топливом, но возгорания не допущено и пострадавших тоже нет.

"Сейчас на месте работают все оперативные службы. Ликвидация последствий происшествия продолжается. Повреждения объекта уточняются", - сообщил российский губернатор.

Дополнено: Позже Гусев добавил, что по уточненным данным, около 3 ночи дежурные силы ПВО якобы сбили 6 беспилотников в Лискинском районе.

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По словам российского чиновника, в результате падения обломков БПЛА якобы "незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы".

Гусев уверяет, что возгорания не произошло, пострадавших и иных разрушений объектов инфраструктуры нет.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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