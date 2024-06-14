Губернатор Воронежской области пожаловался на атаку дронов, которые повредили нефтебазу

Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев заявил, что якобы ночью беспилотники атаковали нефтебазу, которая была "незначительно" повреждена.

Источник: глава российского региона в Telegram

Прямая речь: "В Лискинском районе Воронежской области со сверхмалой высоты была предпринята попытка атаки нефтебазы украинскими беспилотными летательными средствами".

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Детали: Гусев утверждает, что по предварительной информации, несколько беспилотников незначительно повредили резервуары с топливом, но возгорания не допущено и пострадавших тоже нет.

"Сейчас на месте работают все оперативные службы. Ликвидация последствий происшествия продолжается. Повреждения объекта уточняются", - сообщил российский губернатор.

Дополнено: Позже Гусев добавил, что по уточненным данным, около 3 ночи дежурные силы ПВО якобы сбили 6 беспилотников в Лискинском районе.

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По словам российского чиновника, в результате падения обломков БПЛА якобы "незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы".

Гусев уверяет, что возгорания не произошло, пострадавших и иных разрушений объектов инфраструктуры нет.