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Удруге з початку доби по всій Україні лунала повітряна тривога

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 14 червня 2024, 06:08
Удруге з початку доби по всій Україні лунала повітряна тривога
Фото: мапа тривог

Вранці 14 червня у Києві та в усіх областях, удруге з початку доби, була оголошена повітряна тривога. У Києві та Київській області було чутно звуки вибухів. Тривога тривала 44 хвилини.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили

Деталі: Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Київщину, курс південно західний. Повітряники сказали, що це, імовірно, "Кинджал".

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Нагадаємо: Попередня тривога через ракетну небезпеку тривала більше півтори години.

Теми: повітряна тривога
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