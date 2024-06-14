Удруге з початку доби по всій Україні лунала повітряна тривога

Вранці 14 червня у Києві та в усіх областях, удруге з початку доби, була оголошена повітряна тривога. У Києві та Київській області було чутно звуки вибухів. Тривога тривала 44 хвилини.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили

Деталі: Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Київщину, курс південно західний. Повітряники сказали, що це, імовірно, "Кинджал".

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Нагадаємо: Попередня тривога через ракетну небезпеку тривала більше півтори години.