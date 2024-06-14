По всій Україні оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку

Через ракетну небезпеку в ніч на 14 червня в усіх областях України оголошували повітряну тривогу, вона тривала більше півтори години.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили

Деталі: Перед цим, пізно увечері 13 червня росіяни запустили ударні БПЛА, також було повідомлено про зліт російських бомбардувальників ТУ22 М3 та ТУ95 МС.

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Оновлюється:

03.02 Ракетна небезпека для північного заходу

03.03 із Сумщини курсом на захід.

ВІДЕО ДНЯ

03.11 Ще одна група крилатих ракет на Чернігівщині, в напрямку міста.

03.16 Декілька груп крилатих ракет прямують з Чернігівської області в напрямку Київської. Курс південно західний.

03.27 Ракети продовжують рух: в південній частині Київської області курсом на захід; в північній частині Черкаської області курсом на південний захід.

03.30 Всі ракети на кордоні Київської та Черкаської області прямують на Вінниччину.

03.38 Ракети розділяються та змінюють курс. Група ракет прямує на півдні Київської області курсом на Вінниччину. Група ракет прямує північною частиною Вінницької області курсом на Старокостянтинів. Група ракет прямує південною частиною Вінницької області курсом на Хмельниччину.

03.43 Ракети покидають Вінниччину прямують західним курсом в напрямку Хмельницької області та Старокостянтинова.

03.52 Решта ракет прямує південніше Хмельницького. Курс південно західний.

03.55 Напрямок - Камʼянець Подільський.

03.58 Ще одна ракета південно західніше Тернополя! Курсом на Золочів.

04.00 Ракети продовжують рух в напрямку Коломиї.

04.05 Ракети змінюють курс. 3 ракети з Коломиї повернули у зворотньому напрямку на Хмельницький. Ще 1 ракета прямує на північ курсом на Рівне.

04.13 Ракети прямують на Старокостянтинів! Залишайтесь в укриттях.