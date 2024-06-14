Второй раз с начала суток по всей Украине звучала воздушная тревога
Пятница, 14 июня 2024, 06:08
Утром 14 июня в Киеве и во всех областях, второй раз с начала суток, была объявлена воздушная тревога. В Киеве и Киевской области были слышны звуки взрывов. Тревога продолжалась 44 минуты.
Источник: карта тревог, Воздушные силы
Детали: Воздушные силы сообщили о скоростной цели в Киевскую область, курс юго-западный. Воздушники сказали, что это, вероятно, "Кинжал".
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Напомним: Предыдущая тревога из-за ракетной опасности продолжалась более полутора часов.