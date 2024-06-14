ЗСУ знешкодили ще 1250 окупантів, знищили 8 танків і 48 артсистем – Генштаб
П'ятниця, 14 червня 2024, 07:05
За минулу добу Сили оборони знешкодили 1250 російських загарбників, загальні втрати росіян досягли 524 060 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 524060 (+1250) осіб,
- танків ‒ 7936 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15234 (+26) од,
- артилерійських систем – 13818 (+48) од,
- РСЗВ – 1101 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 849 (+3) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11097 (+22),
- крилатих ракет ‒ 2286 (+1),
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18854 (+60) од,
- спеціальної техніки ‒ 2310 (+16).