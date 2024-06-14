ВСУ обезвредили еще 1250 оккупантов, уничтожили 8 танков и 48 артсистем - Генштаб
Пятница, 14 июня 2024, 07:05
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1250 российских захватчиков, общие потери россиян достигли 524 060 человек.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 524060 (+1250) человек/чел,
- танков - 7936 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 15234 (+26) ед,
- артиллерийских систем - 13818 (+48) ед,
- РСЗО - 1101 (+2) ед,
- средств ПВО - 849 (+3) ед,
- самолетов - 359 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11097 (+22),
- крылатых ракет - 2286 (+1),
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18854 (+60) ед,
- специальной техники - 2310 (+16).