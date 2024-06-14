Комбінований удар РФ 14 червня: ППО збила 7 ворожих ракет і 17 "Шахедів"

В ніч на п'ятницю 14 червня Росія завдала комбінованого удару з повітря по Україні, випустивши 31 засіб ураження, з них – 14 ракет і 17 дронів-камікадзе, ППО України знищила 7 ворожих ракет і 17 БПЛА.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Деталі: В ніч на 14 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БпЛА типу "Shahed".

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Усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БпЛА, а саме:

- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – РФ.);

- 3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із Криму та Краснодарського краю РФ);

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- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської обл. РФ);

- 17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Єйськ, РФ).

До відбиття повітряного нападу противника залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі:

- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

- 17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".