Комбинированный удар РФ 14 июня: ПВО сбила 7 вражеских ракет и 17 "Шахедов"

В ночь на пятницу 14 июня Россия нанесла комбинированный удар с воздуха по Украине, выпустив 31 средство поражения, из них - 14 ракет и 17 дронов-камикадзе, ПВО Украины уничтожила 7 вражеских ракет и 17 БПЛА.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Детали: В ночь на 14 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты различных типов и ударные БПЛА типа "Shahed".

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Всего враг применил 31 средство воздушного нападения - 14 ракет воздушного, наземного базирования и 17 ударных БпЛА, а именно:

- 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. - РФ.);

- 3 баллистические ракеты "Искандер-М" (пуски из Крыма и Краснодарского края РФ);

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- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл, РФ);

- 17 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Ейск, РФ).

К отражению воздушного нападения противника привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях сбито 24 воздушные цели:

- 7 крылатых ракет Х-101/Х-555;

- 17 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".