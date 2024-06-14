Шольц прокоментував угоду про $50 млрд для України: Історичний крок і чіткий сигнал Путіну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що плани G7 надати Україні близько $50 млрд фінансової підтримки, залучаючи заморожені російські активи, є чітким сигналом главі Кремля Володимиру Путіну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова німецького канцлера: "Це дуже чітке зобов'язання, яке має надихнути українців робити все необхідне для захисту своєї незалежності і суверенітету.

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І це також чіткий сигнал російському президенту, що він не може просто відсиджуватися і сподіватися, що фіскальні проблеми в країні, яка підтримує Україну, одного дня дозволять йому виграти цю війну".

Деталі: Шольц сказав, що Путін помилився, коли вважав, що міжнародна підтримка України з часом зменшиться.

"Це дуже історичний крок, який ми робимо сьогодні", – наголосив він.

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