Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

Шольц прокоментував угоду про $50 млрд для України: Історичний крок і чіткий сигнал Путіну

Ірина Балачук, Христина БондарєваП'ятниця, 14 червня 2024, 08:10
Шольц прокоментував угоду про $50 млрд для України: Історичний крок і чіткий сигнал Путіну
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото з Facebook

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що плани G7 надати Україні близько $50 млрд фінансової підтримки, залучаючи заморожені російські активи, є чітким сигналом главі Кремля Володимиру Путіну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters  

Пряма мова німецького канцлера: "Це дуже чітке зобов'язання, яке має надихнути українців робити все необхідне для захисту своєї незалежності і суверенітету.

Реклама:

І це також чіткий сигнал російському президенту, що він не може просто відсиджуватися і сподіватися, що фіскальні проблеми в країні, яка підтримує Україну, одного дня дозволять йому виграти цю війну".

Деталі: Шольц сказав, що Путін помилився, коли вважав, що міжнародна підтримка України з часом зменшиться.

"Це дуже історичний крок, який ми робимо сьогодні", – наголосив він.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: Шольцдопомога УкраїніПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У четвер графіки відключення світла застосовуватимуть впродовж всієї доби

QR-код військово-облікового документу відтепер можна пред’являти при перетині кордону

фото, відеоГУР вирахувало убивць чотирьох українських військовополонених біля Роботиного

Два олігархи, російський газ та ВПК: стало відомо, на що спрямують нові санкції ЄС проти РФ

До фінального комюніке Саміту миру приєдналась Антигуа і Барбуда

Встановлено особу бійця ЗСУ, якого обезголовили окупанти на Донеччині – Костін

Усі новини...
Шольц
Шольц анонсував постачання Україні Patriot, IRIS-T та ракет у найближчі "тижні та місяці"
Шольц назвав ганебною для ультраправої партії АдН похвалу Путіна
Шольц: Удари німецькою зброєю по цілях в РФ не загрожують ескалацією
Останні новини
17:47
Євросоюз готується повернути мита на яйця з України і, можливо, цукор
17:39
Україна та ЄС погодили безпекову угоду, в ОП анонсували підписання
17:35
Цивільні дружини й онуки матимуть право на грошову допомогу у разі загибелі військового
17:26
У четвер графіки відключення світла застосовуватимуть впродовж всієї доби
17:21
Росіяни вдарили по околиці Харкова
17:16
По всій Україні оголосили тривогу: у повітрі носій "Кинджала"
17:09
У Болгарії затримали чоловіка з українськими документами: підозрюють у шпигунстві
17:03
ЄВРО-2024Судаков: Перший гол румунів збив нас з пантелику, а другий — добив
17:00
Кількість випадків домашнього насильства в Україні за рік зросла більш як на третину
16:55
QR-код військово-облікового документу відтепер можна пред’являти при перетині кордону
Усі новини...
Реклама:
Реклама: