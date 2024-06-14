Шольц прокоментував угоду про $50 млрд для України: Історичний крок і чіткий сигнал Путіну
Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що плани G7 надати Україні близько $50 млрд фінансової підтримки, залучаючи заморожені російські активи, є чітким сигналом главі Кремля Володимиру Путіну.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Пряма мова німецького канцлера: "Це дуже чітке зобов'язання, яке має надихнути українців робити все необхідне для захисту своєї незалежності і суверенітету.
І це також чіткий сигнал російському президенту, що він не може просто відсиджуватися і сподіватися, що фіскальні проблеми в країні, яка підтримує Україну, одного дня дозволять йому виграти цю війну".
Деталі: Шольц сказав, що Путін помилився, коли вважав, що міжнародна підтримка України з часом зменшиться.
"Це дуже історичний крок, який ми робимо сьогодні", – наголосив він.
Передісторія:
- План G7 для України, про затвердження якого в четвер оголосила глава італійського уряду Джорджія Мелоні, базується на наданні багаторічної позики Києву з використанням прибутку від близько $300 млрд конфіскованих російських коштів.
- Напередодні про досягнення домовленості заявили в Єлисейському палаці.